В Улан-Удэ проверят инцидент с депутатом, катавшимся на Range Rover по берегу Байкала

Комиссия по депутатской этике городского совета Улан-Удэ разберется в инциденте с возможным участием парламентария Александра Мельникова.

Видео, где белый Range Rover ездит по берегу Байкала, заезжая в воду, Мельников ранее опубликовал в своих соцсетях, но затем сделал свои страницы закрытыми, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данному инциденту начата депутатская проверка, заявил спикер Чимита Бальжинимаева, его слова приводятся в канале горсовета в Telegram. "Данный вопрос мы без внимания не оставим, обязательно рассмотрим на ближайшем заседании комиссии по депутатской этике горсовета Улан-Удэ", - сказал он.

Сам Мельников заявил, что за рулем автомобиля был другой человек, его вызвали для дачи показаний. Депутат извинился за опубликованное видео и рассказал, что уже побывал в природоохранной прокуратуре, где объяснил произошедшее.