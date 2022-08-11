СМИ: "Яндекс" может перенести в Израиль разработку беспилотников

"Яндекс" может перенести из России в Израиль разработку беспилотных такси и роботов-доставщиков, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в профильном подразделении компании. Команда "Яндекса", которая занимается разработкой беспилотников, начала перевод своих процессов с внутренних платформ на зарубежные сервисы.

"Яндекс" с 2018 года тестирует в Израиле беспилотные автомобили. До этого года тесты проводились и в США, но после начала СВО они были запрещены. Тогда российские власти разрешили компании тестирование в Москве, в Казани и в Сочи.

В августе 2021 года Morgan Stanley оценивал бизнес "Яндекса" по разработке беспилотников в $7 млрд.

В "Яндексе" не стали комментировать информацию, лишь заверили, что весь исходный код и технологии беспилотных автомобилей остаются в России.

В конце июня The Bell писал, что "Яндекс" может пойти на раздел активов с сооснователем компании Аркадием Воложем. Если это произойдет, Волож сможет развивать часть бизнесов компании за рубежом.

По данным издания, под управление Воложа могут перейти проекты по развитию беспилотников, "облака" и образовательного сервиса "Яндекс.Практикум". Не исключено, что в этом списке появятся "Карты" и "Навигатор", при этом и в России они продолжат работать.

Если разделение активов произойдет, то у "Яндекса" в России могут появиться новые акционеры. Не исключено, что это будут структуры Романа Абрамовича, Владимира Потанина или других российских бизнесменов.

Издание также сообщает, что в роли посредника при согласовании таких радикальных изменений в компании с российскими властями, возможно, выступает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.