11 Августа 2022
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Армия и ВПК В бывшем СССР ДНР и ЛНР
пуск ракеты, спецоперация, армия, z, оружие (2022) | Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Басурин заявил, что Авдеевка будет окружена

Замначальника Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Авдеевку входить никто не собирается - ее будут окружать. Сейчас есть продвижение севернее Авдеевки.

Он сообщил, что Пески контролируются союзными силами, но еще не полностью, а Марьинка - на две трети. Также "начались определенные продвижения на севере Горловки в районе Зайцево", что важно для будущего освобождения Артемовска и Дзержинска. Также союзные войска ведут бои в промзоне Соледара и Артемовска.

По словам Басурина, противник будет разрезаться на маленькие участки и уничтожаться.

По сообщениям военкоров, в Соледаре удалось занять почти половину города, потому что овладение заводом KNAUF означает контроль над восточной частью город. Также союзные силы взяли завод огнеупоров.

Как отмечает военный обозреватель Юрий Подоляка, бои за Северск давно не идут, потому что ключевые высоты ВСУ потеряли, а сам город находится в низине. Большая часть ВСУ оттуда давно выведена, а союзные силы не заходят, чтобы не нести лишних потерь. Северск достанется победителю в битве за Соледар и Артемовск.

Американский Институт изучения войны тоже признает продвижение союзных сил на ряде направлений. Правда, делает это с некоторой задержкой.

Теги: ДНР, Авдеевка



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