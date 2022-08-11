В Нижнем Тагиле после салюта в День города будут ездить бесплатные трамваи

Сразу после фейерверка в День города в Нижнем Тагиле на линии выйдут трамваи, которые развезут горожан бесплатно. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в день празднования 300-летнего юбилея в городе впервые пройдет фестиваль фейерверков, который завершится за полночь. Чтобы после окончания пиротехнического шоу жителям было удобно добираться домой, график работы трамваев продлен. Как отметили в мэрии, проезд в них с 24.00 часов 13 августа до 03.00 часов 14 августа будет бесплатным.

В ночь с субботы на воскресенье МУП "Тагильский трамвай" организует дополнительные рейсы общественного транспорта, продлено время работы маршрутов №3, 12 и 15. Из центра можно будет уехать в сторону Вагонки, Гальянки, Выи и Красного Камня. Трамваи приедут через 10 минут после окончания салюта на остановку "Театр кукол" и будут проводить высадку и посадку на всех остановочных пунктах по маршруту.

Помимо трамваев тагильчан будут ждать автобусы: от остановок "Современник" и "Театральная площадь" они направятся на ГГМ, по центру и на Рудник III Интернационала через Тагилстрой. Общественный транспорт на Старатель и Вагонку будет ходить от железнодорожного вокзала. Также УВЗ предоставит два автобуса от Театральной площади до Дзержинского района.

Как сообщало Накануне.RU, в ближайшее время в Нижний Тагил прибудут два ретро-трамвая, которые в дальнейшем планируется использовать для экскурсий по городу.