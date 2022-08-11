Жительницу Екатеринбурга будут судить за нанесение смертельных травм сыну-младенцу

В отношении жительницы Екатеринбурга 1984 г.р. утверждено обвинительное заключение по делу о нанесении смертельных травм своему малолетнему сыну. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, речь идет о ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное в отношение малолетнего).

По версии следствия, трагедия произошла в первой половине марта 2022 года. В доме по ул. Колхозников женщина находилась со своим сыном 2021 г.р. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она ударила ребенка в область головы, чем причинила перелом челюсти. После женщина еще девять раз ударила сына по голове, что вылилось в закрытую черепно-мозговую травму, которая и привела к смерти малолетнего на месте происшествия.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, что это не единственный случай неправомерного отношения к собственному ребенку со стороны матери в Екатеринбурге. В конце июля этого года женщина в одной из социальных сетей разместила объявление, что передаст своего 7-летнего сына в другую семью. В ходе общения с одной из потенциальных "покупательниц" она уточнила, что продаст его за 300 тысяч рублей. Во время сделки по продаже ребенка мать по имени Наргиза задержали, она уже во всем созналась. Возбуждено и расследуется уголовное дело.