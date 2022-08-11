11 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР
самолёт су-24 аэродром (2017) | Фото: Накануне.RU

Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о взрывах на аэродроме под Гомелем

Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о взрывах на военном аэродроме под Гомелем.

В ведомстве пояснили, что на объекте произошло возгорание двигателя в одной из единиц техники. Уточняется, что инцидент произошел вечером 10 августа, пострадавших нет.

Ранее в соцсетях местные жители сообщили, что на военном аэродроме в Зябровке были слышны взрывы и видны яркие вспышки.

Расположенный в 25 км от Гомеля аэродром находится в распоряжении российской армии.

Regnum отмечает, что сообщения о взрывах на аэродроме появились после того, как минобороны Белоруссии объявило о совместных с ВКС РФ учениях, которые должны были стартовать 9 августа.

В апреле дипмиссия РФ в Белоруссии опровергла информацию о якобы "перегруженности" больниц Гомельской области республики ранеными российскими военными.

Ранее в Минске подчеркивали, что Белоруссия не собирается принимать участие в военной спецоперации, проводимой ВС РФ на Украине. При этом президент республики Александр Лукашенко заявил, что если Украина будет продолжать эскалацию против Белоруссии, Минск ответит.

Теги: белоруссия, аэродром, гомель



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