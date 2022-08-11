11 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, троллейбус (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске пассажирка троллейбуса пострадала в ДТП с маршруткой

В Челябинске автобус ПАЗ столкнулся с троллейбусом ЛиАЗ. В результате ДТП пострадала 67 летняя женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД.

ДТП произошло 10 августа на улице Воровского. Водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №85, при перестроении в право, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с троллейбусом.

В результате ДТП травмы получила пассажирка троллейбуса. Женщина назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя маршрутки составили административный протокол за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. По факту ДТП проводится административное расследование.

Теги: маршрутка, ДТП, троллейбус,



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