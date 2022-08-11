Суд оштрафовал лидера "Курары" по делу о дискредитации ВС РФ

В Кировском районном суде Екатеринбурга сегодня стартовал процесс по делу о дискредитации ВС РФ – статье, которую вменяют лидеру уральской группы "Курара" Олегу Ягодину. В протоколе сказано, что артист якобы негативно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина во время фестиваля Ural Music Night, с чем полностью не согласилась сторона защиты.

"Я считаю одной из первых важных вещей, что обусловлено не личным мнением сотрудника полиции или моим, а специалиста со стажем и дипломом, – заявил адвокат музыканта Георгий Краснов. – Первое, Ягодин не произносил никаких оскорбительных слов в адрес президента Российской Федерации, как это указано в протоколе. Второе, был анализ остальной части его речи: в частности, эксперт-филолог пришел к выводу, что предметом речи Ягодина является *** как явление в целом – абстрактная категория. Конструкция речи оформлена как антивоенный лозунг, в котором *** отрицается как явление. И второй важный момент, который является принципиальным для нашего дела – то, что каких-либо высказываний, которые содержат утверждение, мнение, оценочные суждения по поводу Вооруженных сил России, командования России на территории Украины, в словах Ягодина не было".

Лидер группы также пояснил суду, почему в день фестиваля со сцены решил поговорить о столь мрачных вещах. По его словам, во время Ural Music Night он остался сильно недоволен репертуаром других музыкантов и настроением толпы. Все это омрачалось тем, что фестиваль проходил после Дня памяти и скорби, а потому "Курара" резко изменила свой репертуар, убрала танцевальные песни и решила поговорить со своими слушателями о жизни и смерти. Он также отметил, что не произносил со сцены фамилию президента РФ, а потому не согласен с обвинением.

"Я сказал то, что сказал. Не дай бог тебе, зритель и собеседник, испытать боль, страх, смерть близких, разрушение, кровь. Ни тебе, ни мне – все, что ассоциируется с ***. Не дай бог тебе это испытать. И что испытали мои бабушка и дедушка. Не дай бог, что испытали мои одноклассники, которые были в Чечне. Думайте-думайте. Речь идет о любой ***. У меня всегда вертится в голове ***, как исходная точка", – заявил Ягодин.

В защиту артиста высказался и драматург Николай Коляда, в театре которого музыкант выступает почти два десятилетия. По его словам, Ягодину кто-то "из пьяной молодежи" позавидовал, а потому придумал слова о дискредитации президента.

"У нас, у актеров, художников, извините за пафосность, наше поле битвы – это сцена. Мы выходим на сцену и говорим все, что мы думаем о жизни, о родине, о маме, о папе, какие-то важные вещи, которые каждый художник должен помнить. Я, честно говоря, даже в недоумении. По-моему, все это раздуто по непонятной причине", – заявил Коляда.

В суде прослушали запись с концерта, где и выступал артист. В ту ночь музыкант произнес: "Нет *****, нет ***** – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы" (привести фразу дословно не позволяет действующее законодательство, но про президента в ней ничего не было, – прим.)". Высказывание было заснято на камеру, после чего в отношении лидера "Курары" и возбудили дело.

Перед тем, как судья удалилась в совещательную комнату, сторона защиты настояла на прекращении административного дела из-за отсутствия состава правонарушения.

В итоге Кировский районный суд признал Олега Ягодина виновным в дискредитации ВС РФ и назначил ему штраф в размере 40 тыс. руб.