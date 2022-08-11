11 Августа 2022
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Общество За рубежом
Ким Чен Ын на открытии моста (2018) | Фото: kcna.kp

Сестра Ким Чен Ына пообещала уничтожить власти Южной Кореи, если те заразят КНДР коронавирусом

Сестра северокорейского правителя Ким Чен Ына – Ким Е Чен, занимающая пост заместителя завотделом ЦК Трудовой партии Кореи, пригрозила уничтожением властей Южной Кореи, если те посмеют заразить северных корейцев коронавирусом.

"Если враг продолжит совершать опасное деяние, способное завозить вирус в нашу Республику, то мы ответим уничтожением не только вируса, но и южнокорейских правителей", - говорится в заявлении Ким Е Чен, которое публикует ЦТАК.

По мнению Ким Е Чен, Южная Корея отправляет в КНДР листовки и вещи, зараженные "злокачественным вирусом".

"Нельзя равнодушно смотреть на реальность непрерывного завоза мусора из южнокорейской территории. Это явное античеловеческое преступление", - заявила Ким Е Чен.

Ранее Ким Чен Ын заявил о полной победе в стране над коронавирусом. Точные цифры заражений по стране неизвестны, но в середине мая было зафиксировано почти 400 тыс. случаев, передает "Интерфакс".

Теги: ким чен ын, кндр, коронавирус, южная корея



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