11 Августа 2022
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Болельщики футбольного клуба &quot;Депортиво&quot; (2022) | Фото: Reuters / Susana Vera

"Они – неонацисты". Болельщики испанского "Депортиво" выступили против игры с харьковским "Металлистом"

Фанатская группировка испанского футбольного клуба "Депортиво" Riazor Blues выступила против игры с харьковским "Металлистом". Фанатов не устраивает неонацисткая слава болельщиков украинской команды.

"В субботу "Депортиво" должен сыграть в матче за Трофей Терезы Эрреры, однако этот матч станет лицемерным по отношению к болельщикам. Наш дом посетит команда, чьи болельщики известны своей неонацистской направленностью и связью с батальоном "Азов"* (Запрещенная в России террористическая организация украинских нацистов). Мы сожалеем о положении гражданского населения, которое вынуждено было покинуть свою землю, однако мы видим очень избирательную солидарность, которая игнорирует жертв в других частях планеты и других военных режимов неонацистского характера. Мы чтим память жертв конфликта на Донбассе и выражаем нашу общую солидарность с антифашистами на этой территории", – говорится в заявлении ультрас.

Таким образом, активная часть болельщиков предупредила, что не будет присутствовать на игре в знак протеста.

Как сообщает ТАСС, матч между "Депортиво" и "Металлистом" должен пройти 13 августа на домашнем стадионе испанского клуба "Риасор". Тереза ​​Эррера Трофи – это ежегодный предсезонный футбольный турнир, который проводит клуб из Ла Коруньи.

Теги: Депортиво, Металлист, болельщики, заявление, Riazor Blues



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