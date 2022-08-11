11 Августа 2022
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Общество За рубежом
(2004) | Фото: admhmao.ru

Transpetrol: Поставки нефти по "Дружбе" в Чехию не возобновятся

Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Чехию восстановлены не будут. Об этом сообщила Линда Вашковичова, помощник главы компании Transpetrol, которая является оператором словацкого участка "Дружбы".

10 августа сообщалось, что российская "Транснефть" возобновляет процесс прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии транзитом через Украину. Это произошло после того, как венгерская и словацкая нефтяные компании самостоятельно заплатили за транзит российской нефти.

Приостановка прокачки произошла 4 августа из-за того, что "Транснефть" не смогла перевести "Укртранснафте" платеж в условиях европейских санкций. А "Укртранснафта" готова работать только на условиях 100-процентной предоплаты транзита.

В Чехии крупнейший НПЗ страны принадлежит польской компании PKN Orlen, в связи с чем чешская сторона не может задействовать ту же схему, что и Венгрия со Словакией, без одобрения Варшавы, пишет Regnum.

Теги: дружба, нефть, чехия



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