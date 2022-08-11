В Екатеринбурге ночью загорелись три иномарки. Полиция ищет причастных

Екатеринбургские полицейские разбираются в обстоятельствах возгорания трех иномарок. Инцидент случился минувшей ночью.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в третьем часу поступил сигнал о пожаре на улице Щорса в уральской столице. На площади в 2 квадратных метра огнем были повреждены кузова автомобилей BMW X5, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.

В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар потушили за три минуты. Причина возгорания сейчас устанавливается.

В УМВД по Екатеринбургу Накануне.RU сообщили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №5 Ленинского района.

"В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По факту возгорания проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение", - отметили в ведомстве.