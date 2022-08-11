СМИ: В России выявили новый вид коронавируса – "дельтакрон"

В России был обнаружен новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид штаммов "дельта" и "омикрон". Ученые пока только собираются изучить, насколько опасен и заразен российский "дельтакрон", передает РБК со ссылкой на американского ученого-генетика Дмитрия Прусса.

Первым во время пандемии появился штамм "дельта" – он характеризуется тяжелым течением COVID-19. Но позже почти все другие штаммы, включая "дельту", вытеснил "омикрон" с легким течением, но крайне высокой заразностью. Можно предположить, что при сочетании худших качеств "дельты" и "омикрона" получился бы самый опасный штамм. Но пока исследователи не знают, какие качества от того и другого штамма вобрал в себя новый подвид.

По словам Прусса, необычные гибриды были обнаружены в последних загрузках геномных данных из Петербурга. "Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института Гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус", — рассказал ученый.

Ни в одной другой стране мира этот вид коронавируса пока не был выявлен, отмечает Прусс, поэтому, вероятнее всего, его родина — Россия. Тем не менее, распространенность штамма пока невелика.