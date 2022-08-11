11 Августа 2022
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пожар огонь (2009) | Фото: Накануне.RU

Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке удалось остановить, - МЧС ДНР

МЧС ДНР удалось остановить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе, которая произошла в результате обстрела предприятия со стороны ВСУ.

Украинские боевики обстреляли пивзавод Калининском районе города вечером 10 августа. На территории загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 кв. метров. Кроме того, произошла утечка аммиака из резервуара, пишет Regmum. Жителей призвали не находиться на улице и не открывать окна.

В момент атаки на пивзаводе находилось 32 человека, из них как минимум один погиб, пострадали двое, сообщили в МЧС ДНР.

Ранее Минобороны РФ неоднократно предупреждало об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами на Украине.

Так, в июле ведомство сообщало, что украинские боевики готовят масштабную провокацию в Славянске (ДНР), чтобы затем обвинить в этом Россию.

Теги: утечка аммиака, пивзавод, донецк



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