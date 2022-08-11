В истории с продажей ребенка в Екатеринбурге разбирается прокуратура

Прокуратура подключилась к истории с продажей ребенка его матерью в Екатеринбурге.

Напомним, в конце июля этого года женщина в одной из социальных сетей разместила объявление, что передаст своего 7-летнего сына в другую семью. В ходе общения с одной из потенциальных "покупательниц" она уточнила, что продаст его за 300 тысяч рублей. Во время сделки по продаже ребенка мать по имени Наргиза задержали, она уже во всем созналась. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, надзорное ведомство начало свою проверку по данному инциденту. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме этого, прокуроры оценят деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдение миграционного законодательства.

"При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве. Там уточнили, что расследование находится на контроле.

Ранее правоохранители раскрыли подробности дела о торговле ребенком в Екатеринбурге. Оказалось, что в семье, кроме этого мальчика, есть еще двое детей. А в роли покупателя выступила жительница Москвы.