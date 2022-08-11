Ритейлеры: "набор школьника" за год подешевел до 10 процентов

11 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
школьная форма (2014) | Фото:

Ритейлеры: "набор школьника" за год подешевел до 10 процентов

В России "набор школьника" из школьной и спортивной формы, обуви, а также рюкзака и канцелярских товаров, за год подешевел на 3-10%, следует из данных ритейлеров.

Так, исследование аналитической службы Wildberries выявило, что минимальная стоимость "набора школьника" в августе текущего года составила около 2 тыс. 704 руб. за набор - на 10% меньше, чем в прошлом августе. С 15 по 31 июля текущего года продажи товаров для школы на этом маркетплейсе в штуках выросли на 51% год к году.

Минимальный комплект школьной формы обойдется родителям в 1 тыс. 227 рублей, на 8% дешевле по сравнению со стоимостью аналогичного комплекта в июле 2021 года. Минимальная стоимость базового комплекта канцелярских товаров из ручки, карандашей, пенала, тетради, ластика, дневника, линейки и рюкзака в июле текущего года составила около 771 руб. - 4% дешевле, чем в прошлом году. А покупка спортивного костюма и пары кроссовок для уроков физкультуры будет стоить от 706 руб.

По данным пресс-службы Ozon, подготовка ребенка к школе без учета школьной формы обойдется в среднем в 4 тыс. руб., что на 3% дешевле, чем в 2021 году. Средний чек набора одежды для школы из категорий школьной формы и обуви, детской спортивной обуви и одежды, а также сумки для сменки, в июле стоил 6,5 тыс. руб.

В "Детском мире" сообщили, что базовый набор для подготовки ребенка к 1 сентября обойдется примерно в 5 тыс. руб., что соответствует стоимости аналогичного набора в сети в 2021 году.

Согласно исследованию "Яндекс.Маркета", 40% родителей школьников планируют суммарно потратить от 10 до 30 тыс. руб. на школьную форму, учебники и другие товары для ребенка к 1 сентября, сообщает РИА "Новости".

Напомним, по данным ресурса "Чек Индекс", траты граждан России на школьные товары в конце июля выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

Теги: школа, образование, ритейлеры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.08.2022 03:11 Мск Исследование: траты на сборы в школу выросли на 20%


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети