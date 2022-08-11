Ритейлеры: "набор школьника" за год подешевел до 10 процентов

В России "набор школьника" из школьной и спортивной формы, обуви, а также рюкзака и канцелярских товаров, за год подешевел на 3-10%, следует из данных ритейлеров.

Так, исследование аналитической службы Wildberries выявило, что минимальная стоимость "набора школьника" в августе текущего года составила около 2 тыс. 704 руб. за набор - на 10% меньше, чем в прошлом августе. С 15 по 31 июля текущего года продажи товаров для школы на этом маркетплейсе в штуках выросли на 51% год к году.

Минимальный комплект школьной формы обойдется родителям в 1 тыс. 227 рублей, на 8% дешевле по сравнению со стоимостью аналогичного комплекта в июле 2021 года. Минимальная стоимость базового комплекта канцелярских товаров из ручки, карандашей, пенала, тетради, ластика, дневника, линейки и рюкзака в июле текущего года составила около 771 руб. - 4% дешевле, чем в прошлом году. А покупка спортивного костюма и пары кроссовок для уроков физкультуры будет стоить от 706 руб.

По данным пресс-службы Ozon, подготовка ребенка к школе без учета школьной формы обойдется в среднем в 4 тыс. руб., что на 3% дешевле, чем в 2021 году. Средний чек набора одежды для школы из категорий школьной формы и обуви, детской спортивной обуви и одежды, а также сумки для сменки, в июле стоил 6,5 тыс. руб.

В "Детском мире" сообщили, что базовый набор для подготовки ребенка к 1 сентября обойдется примерно в 5 тыс. руб., что соответствует стоимости аналогичного набора в сети в 2021 году.

Согласно исследованию "Яндекс.Маркета", 40% родителей школьников планируют суммарно потратить от 10 до 30 тыс. руб. на школьную форму, учебники и другие товары для ребенка к 1 сентября, сообщает РИА "Новости".

Напомним, по данным ресурса "Чек Индекс", траты граждан России на школьные товары в конце июля выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.