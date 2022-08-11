В Запорожской области назвали возможную дату референдума по вхождению в РФ

Власти Запорожской области хотели бы провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября.

"Выборы 11 сентября проводятся в России в единый день голосования, мы пока что де-юре не Россия. Но мы, конечно, очень хотели бы этого", — сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Так он ответил на вопрос о возможности проведения референдума 11 сентября, сообщают "Известия".

8 августа Балицкий на форуме "Мы вместе с Россией" Балицкий заявил, что подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав РФ.

Напомним, сенатор Андрей Клишас допускает, что референдумы о воссоединении регионов с Россией пройдут уже этой осенью. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что палата регионов рассмотрит обращения ЛНР, ДНР или областей Украины о присоединении к РФ.