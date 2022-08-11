Минстрой снял ограничения по увеличению цен строительных госконтрактов

Стоимость государственных контрактов в строительстве теперь можно увеличивать более чем на 30%.

Это связано с удорожанием стройматериалов. Также снято ограничение по срокам исполнения контрактов, сообщает Минстрой. Механизм компенсации дополнительных расходов строительных компаний, связанный с удорожанием стройматериалов, был запущен в августе 2021 года. По согласованию сторон стало возможным увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Раньше изменение стоимости не должно было превышать 30%. Кроме того, такое увеличение цены госконтракта не должно было привести к изменению сроков его исполнения, сообщает ТАСС.

Напомним, в мае Министерство промышленности и торговли разослало в профильные ведомства проект постановления кабмина, в котором само министерство, а также Минстрой, Минэнерго и власти регионов смогут регулировать наценку производителей и поставщиков стройматериалов, металлопроката и сырья для их выпуска.