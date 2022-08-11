В России продлили срок годности вакцин "Спутник V"

В России срок годности вакцин от COVID-19 "Спутник V" продлен от полугода до года в зависимости от производителя препарата.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РФ, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины. Сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о продлении срока, не являются признаком того, что вакцина просрочена.

Как отмечает министерство, решение основано на результатах экспертизы препарата, подтвердившей его безопасность и эффективность в течение этого срока.

В связи с тем, что на уже выпущенных упаковках указаны прежние даты, россияне могут узнать новый срок годности только через мобильное приложение "Честный знак", отсканировав код маркировки, сообщает ТАСС.

Напомним, спрос на вакцины от COVID-19 за последний месяц вырос в несколько раз. Заметный рост числа обращений за вакцинацией начался на неделе с 11 по 18 июля — он составил 103% по сравнению с предыдущей неделей.