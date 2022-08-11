11 Августа 2022
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Общество В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: AFP

Навальный подал иск к руководству колонии в Мелехово

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал иск к исправительной колонии строгого режима №6 в Мелехово Владимирской области.

Это произошло после отказ колонии раскрывать данные о заказчике изделий, которые производят заключенные в этой колонии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области. Руководство колонии отказало предоставлять эту информацию "по причине отсутствия согласия заказчиков на распространение информации об изготовлении их продукции в исправительных учреждениях".

Как считают правозащитники Навального, такого основания для отказа в предоставлении информации законодательством не предусмотрено, а отказ является неправомерным, сообщает "Коммерсант".

Теги: Навальный, иск, колония, оппозиционер



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