Навальный подал иск к руководству колонии в Мелехово

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал иск к исправительной колонии строгого режима №6 в Мелехово Владимирской области.

Это произошло после отказ колонии раскрывать данные о заказчике изделий, которые производят заключенные в этой колонии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области. Руководство колонии отказало предоставлять эту информацию "по причине отсутствия согласия заказчиков на распространение информации об изготовлении их продукции в исправительных учреждениях".

Как считают правозащитники Навального, такого основания для отказа в предоставлении информации законодательством не предусмотрено, а отказ является неправомерным, сообщает "Коммерсант".