СМИ: участники проекта МКС подтвердили продолжение работ на станции после 2024 года

Страны-участницы проекта Международной космической станции подтвердили продолжение работ после 2024 года.

Об этом следует из заявления Многостороннего координационного совета МКС. Все члены совета подтвердили, что продолжат работу по согласованию продления эксплуатации станции после 2024 года со своими правительствами. В заседании участвовали представители NASA, "Роскосмоса", Канадского космического агентства, Европейского космического агентства, министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, Японского агентства аэрокосмических исследований.

Представители организаций обсудили эксплуатацию МКС, проведение на ней научных исследований, последующие шаги после завершения её работы, а также партнёрство стран на низкой околоземной орбите, сообщает "Интерфакс".

Напомним, Роскосмос ушел от конкретной даты выхода России из проекта Международной космической станции. Ранее новый глава ведомства заявил, что Россия перестанет участвовать в миссиях МКС после 2024 года.