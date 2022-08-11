Опрос: россияне верят в победу в спецоперации

82% россиян уверены, что РФ удастся победить в результате специальной военной операции на Украине.

Как показал опрос проекта независимых социологов "Хроники", 55% участников исследования прямо заявили о своей поддержке СВО, 10% не поддерживают, а 35% либо затруднились ответить, либо отказались отвечать на этот вопрос.

Социологи отмечают, что сейчас происходит "рутинизация конфликта" в головах людей.

Опрос социологов "Хроники" проводился с 29 июня по 5 июля во всех регионах страны, было опрошено 1 тыс. 823 респондента, сообщает "Ведомости".

По последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения за июнь, "скорее поддерживали" спецоперацию 72% опрошенных граждан России.

Напомним, более половины граждан России считают, что специальная военная операция на Украине затянулась. Треть участников исследования считают, что военные действия продлятся еще более года.