Роскомнадзор потребовал удалить статью о диссертации Нарышкина

Роскомнадзор направил в РБК уведомление с требованием удалить публикацию за 2015 год, посвященную проведенному сообществом "Диссернет" анализу диссертации экс-спикера Госдумы и действующего директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Материал внесли в реестр запрещенной информации из-за наличия в нем "текстовых и видео материалов, которые порочат честь и достоинство Хабриевой Т.Я., подрывают ее репутацию и связаны с обвинением в совершении преступлений".

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, вице-президент РАН и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию Талия Хабриева выступала научным консультантом Нарышкина. Работа называлась "Иностранные инвестиции и развитие экономики России", сообщает Коммерсант.

Отмечается, что РБК статью удалил.