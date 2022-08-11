11 Августа 2022
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Политика В России
нарышкин сергей евгеньевич председатель государственной думы рф (2016) | Фото: Накануне.ru

Роскомнадзор потребовал удалить статью о диссертации Нарышкина

Роскомнадзор направил в РБК уведомление с требованием удалить публикацию за 2015 год, посвященную проведенному сообществом "Диссернет" анализу диссертации экс-спикера Госдумы и действующего директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Материал внесли в реестр запрещенной информации из-за наличия в нем "текстовых и видео материалов, которые порочат честь и достоинство Хабриевой Т.Я., подрывают ее репутацию и связаны с обвинением в совершении преступлений".

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, вице-президент РАН и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию Талия Хабриева выступала научным консультантом Нарышкина. Работа называлась "Иностранные инвестиции и развитие экономики России", сообщает Коммерсант.

Отмечается, что РБК статью удалил.

Теги: Нарышкин, РБК, диссертация, Роскомнадзор



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