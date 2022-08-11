Минпромторг предложил правительству утвердить новые сроки маркировки пива

Министерство промышленности торговли России подготовило законопроект о маркировке пива.

Она станет обязательной для напитка в кегах с 1 апреля 2023 года, для пива в стеклянной или полимерной упаковке – с 1 октября следующего года и для пива в алюминиевой таре – с 15 января 2024 года.

Постановлением кабмина "Об утверждении правил маркировки пива" будет устанавливаться, что производители должны будут не позднее чем через семь дней с начала работы обеспечить процесс маркировки. Производителям в отдаленных труднодоступных местностях будет позволено осуществлять регистрацию в информационной системе мониторинга в течение 30 дней.

Эксперимент по маркировке пива продолжается с 2021 года. Начать обязательную маркировку в обозначенные сроки Минпромторг, Центр развития перспективных технологий и Ассоциация производителей пива договорились в конце июля. "Опора России" выступает против таких сроков введения маркировки пивоваренной продукции, поскольку эксперимент длится уже полтора года, но никаких итогов подведено не было, как и обсуждения со всей отраслью.

В Союзе российских пивоваров считают, что решить проблему с серым рынком можно было бы за счет распространения системы ЕГАИС на розничные продажи пива вслед за оптом, но это положение исчезло после первого чтения законопроекта о реестре пивоваров.