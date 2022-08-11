Минпромторг предложил правительству утвердить новые сроки маркировки пива

11 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Минпромторг предложил правительству утвердить новые сроки маркировки пива

Министерство промышленности торговли России подготовило законопроект о маркировке пива.

Она станет обязательной для напитка в кегах с 1 апреля 2023 года, для пива в стеклянной или полимерной упаковке – с 1 октября следующего года и для пива в алюминиевой таре – с 15 января 2024 года.

Постановлением кабмина "Об утверждении правил маркировки пива" будет устанавливаться, что производители должны будут не позднее чем через семь дней с начала работы обеспечить процесс маркировки. Производителям в отдаленных труднодоступных местностях будет позволено осуществлять регистрацию в информационной системе мониторинга в течение 30 дней.

Эксперимент по маркировке пива продолжается с 2021 года. Начать обязательную маркировку в обозначенные сроки Минпромторг, Центр развития перспективных технологий и Ассоциация производителей пива договорились в конце июля. "Опора России" выступает против таких сроков введения маркировки пивоваренной продукции, поскольку эксперимент длится уже полтора года, но никаких итогов подведено не было, как и обсуждения со всей отраслью.

В Союзе российских пивоваров считают, что решить проблему с серым рынком можно было бы за счет распространения системы ЕГАИС на розничные продажи пива вслед за оптом, но это положение исчезло после первого чтения законопроекта о реестре пивоваров.

Теги: Минпромторг. пиво, маркировка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.07.2022 00:17 Мск Минпромторг дорабатывает проект постановления о правилах маркировки пива


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети