Джакарта заинтересована в организации встречи Путина и Зеленского на G20

Джакарта заинтересована в проведении встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита G20, который пройдет в ноябре в Индонезии, если оба лидера примут очное участие.

"Приглашения давно были переданы президентом Индонезии [Джоко Видодо] президентам России и Украины. Если они примут участие в саммите «двадцатки» на Бали, то, конечно, для [организации встречи] будет возможность. И Индонезия более чем готова содействовать такой встрече. Конечно, мы хотели бы этого, если президенты приедут", – сообщил посол Индонезии в РФ Хосе Тавареса. По его словам, Индонезия в случае очного присутствия президента Путина готова обеспечить его безопасность, сообщает ТАСС.

Ранее главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, то если президент России Владимир Путин поедет на саммит G20 в Индонезию, то же самое может сделать и глава Украины Владимир Зеленский.