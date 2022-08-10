"Скопинского маньяка" подозревают в сокрытии нового убийства

На "скопинского маньяка" Виктора Мохова следственный комитет завёл уголовное дело по статье 316 часть 2 УК РФ.

Его подозревают в сокрытии убийства, которое было совершено другим человеком в его доме. На допросе Мохов дал признательные показания, сообщает Mash. Сейчас стоит вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что Мировой суд Рязанской области назначил Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", 10 суток ареста. Поводом послужило повторное несоблюдение административных требований, которые были установлены судом.

Как выяснилось, в минувший день ВДВ, когда к Виктору Мохову пришли пятеро гостей, бывший маньяк решил, что один из присутствующих знакомых украл у него гуся, и тогда же друг Мохова убил одним ударом локтя в шею подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, именно "скопинский маньяк" помог товарищу переместить тело во двор заброшенного дома.