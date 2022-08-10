10 Августа 2022
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Общество В России
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Архарову и Чурилову арестовали по делу о "telegram-вымогательстве" у "Промсвязьбанка"

Кузьминский суд Москвы арестовал на два месяца медиатехнолога Ольгу Архарову и пиарщицу Инну Чурилову по тому же делу, что и журналистку Александру Баязитову.

Им вменяют вымогательство у "Промсвязьбанка" — обе девушки признали вину. Предположительно, происходило это путем предложения "информационных блоков" на негатив в telegram-каналах. Архарова попросила отправить ее под домашний арест, а Чурилова заявила, что извиняется перед потерпевшими, и попросила не отправлять ее в СИЗО в связи с тем, что недавно родила. Александра Баязитова была несогласна с обвинениями, по ее словам, она написала статью о якобы воровстве гособоронзаказа и предположительных провалах СВР, не будь которых, спецоперация "прошла бы так, как и планировал Владимир Владимирович".

При этом сведения о причастности Александры Баязитовой и ее сообщников к вымогательству денег у "Ростеха" не соответствуют действительности, сообщил ранее адвокат Юрий Сергейчик.

Напомним, Мосгорсуд в среду признал законным заочное решение отправить под домашний арест создателя Telegram-канала "Сканер" Руслана Карпука (Руслан Левиев), обвиняемого по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Также Басманный суд Москвы арестовал трех сотрудников "Народных новостей", которые являлись администраторами Telegram-канала "Проект "Сканер". Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, по ч. 3 ст. 159 УК им грозит до шести лет лишения свободы.

Теги: Промсвязьбанк, Ольга Архарова, Инна Чурилова



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