Архарову и Чурилову арестовали по делу о "telegram-вымогательстве" у "Промсвязьбанка"

Кузьминский суд Москвы арестовал на два месяца медиатехнолога Ольгу Архарову и пиарщицу Инну Чурилову по тому же делу, что и журналистку Александру Баязитову.

Им вменяют вымогательство у "Промсвязьбанка" — обе девушки признали вину. Предположительно, происходило это путем предложения "информационных блоков" на негатив в telegram-каналах. Архарова попросила отправить ее под домашний арест, а Чурилова заявила, что извиняется перед потерпевшими, и попросила не отправлять ее в СИЗО в связи с тем, что недавно родила. Александра Баязитова была несогласна с обвинениями, по ее словам, она написала статью о якобы воровстве гособоронзаказа и предположительных провалах СВР, не будь которых, спецоперация "прошла бы так, как и планировал Владимир Владимирович".

При этом сведения о причастности Александры Баязитовой и ее сообщников к вымогательству денег у "Ростеха" не соответствуют действительности, сообщил ранее адвокат Юрий Сергейчик.

Напомним, Мосгорсуд в среду признал законным заочное решение отправить под домашний арест создателя Telegram-канала "Сканер" Руслана Карпука (Руслан Левиев), обвиняемого по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Также Басманный суд Москвы арестовал трех сотрудников "Народных новостей", которые являлись администраторами Telegram-канала "Проект "Сканер". Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, по ч. 3 ст. 159 УК им грозит до шести лет лишения свободы.