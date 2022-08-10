Суд арестовал автора Telegram-канала "Адские бабки"

Кузьминский суд Москвы арестовал на два месяца журналистку и автора Telegram-канала "Адские бабки" Александру Баязитову по делу о вымогательстве в особо крупном размере.

Сегодня следствие просило суд об аресте Баязитовой — журналистке, по ее же словам, вменяют вымогательство у "Промсвязьбанка". Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В суде администратор Telegram-канала "Адские бабки" просила о домашнем аресте. Также она сообщила, что при обысках у нее изъяли всю технику.

Как сказала Александра Баязитова, она написала статью о якобы воровстве гособоронзаказа и предположительных провалах СВР, не будь которых, спецоперация "прошла бы так, как и планировал Владимир Владимирович".

Кроме Баязитовой, по делу проходят медиатехнолог Ольга Архарова и пиар-менеджер Инна Чурилова. Все они подозреваются по ч. 3 п. "б" ст. 163 УК РФ — "вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере". Предположительно, происходило это путем предложения пострадавшим "информационных блоков на негатив" в telegram-каналах.

При этом сведения о причастности Александры Баязитовой и ее сообщников к вымогательству денег у "Ростеха" не соответствуют действительности, об этом ТАСС сообщил адвокат Юрий Сергейчик.

Напомним, Мосгорсуд в среду признал законным заочное решение отправить под домашний арест создателя Telegram-канала "Сканер" Руслана Карпука (Руслан Левиев), обвиняемого по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Также Басманный суд Москвы арестовал трех сотрудников "Народных новостей", которые являлись администраторами Telegram-канала "Проект "Сканер". Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, по ч. 3 ст. 159 УК им грозит до шести лет лишения свободы.