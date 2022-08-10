10 Августа 2022
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Общество В России
&quot;Проект Сканер&quot;, скриншот (2022) | Фото: &quot;Проект Сканер&quot;, скриншот

Суд признал законным заочный арест основателя "Сканера" Руслана Левиева

Мосгорсуд в среду признал законным решение отправить под домашний арест создателя Telegram-канала "Сканер" Руслана Карпука (Руслан Левиев), обвиняемого по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение о заочном аресте Карпука и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу стороны защиты — без удовлетворения", — сказали в суде.

Карпук заочно обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Руслан Левиев известен как глава независимой организации Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается расследованием военных конфликтов и преступлений. Обвиняемый объявлен в розыск. По его делу проходит журналист Майкл Наки, который также разыскивается правоохранителями.

Напомним, накануне Басманный суд Москвы арестовал трех сотрудников "Народных новостей" (издание входит в медиагруппу "Патриот", принадлежащую Евгению Пригожину). Все трое — Евгений Москвин, Владислав Малушенко и Алексей Слободенюк — являлись администраторами Telegram-канала "Проект "Сканер". Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, по ч. 3 ст. 159 УК им грозит до шести лет лишения свободы.

Telegram-канал, который администрировали трое задержанных, раскрывает личные данные российских чиновников и сотрудников силовых структур. По состоянию на 10 августа на Telegram-канал "Проект "Сканер" были подписаны 200 тыс. человек, но последняя публикация на нем выходила 3 августа.

Теги: Telegram-канал Сканер, Руслан Карпук



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