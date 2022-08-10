"Транснефть" возобновляет прокачку нефти по "Дружбе" после оплаты транзита Венгрией и Словакией

Российская "Транснефть" возобновляет процесс прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии транзитом через Украину. Это произошло после того, как венгерская и словацкая нефтяные компании самостоятельно заплатили за транзит российской нефти через территорию Украины.

Приостановка прокачки произошла из-за того, что "Транснефть" не смогла перевести деньги "Укртранснафте" платеж за транзит в условиях европейских санкций. А "Укртранснафта" готова работать только на условиях 100-процентной предоплаты транзита.