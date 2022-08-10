Уральский полпред провёл неформальную встречу с делегациями из ЛНР и ДНР на форуме "Утро"

Уральский полпред Владимир Якушев побывал на неформальной встрече с делегациями из ЛНР и ДНР на молодёжном форуме "Утро", который проходит в Ханты-Мансийске.

"Самое главное – настроение тех, кто участвует в этом форуме, и я вижу по настроению ребят, что время они провели с пользой. Вообще, форум "Утро" – некий социальный лифт, потому что многие из тех, кто участвовал в его работе, впоследствии проявили себя в самых разных сферах – бизнесе, политике, государственной службе. Многие из сегодняшних организаторов, неоднократно были участниками этого форума. Мы очень досконально подходим к формированию смысловых площадок, чтобы форум был полезным и информационно насыщенным, чтобы отдых совмещался с практическими навыками", - цитирует Якушева полпредство.

Полпред поблагодарил губернатора Югры Наталью Комарову и ее команду за хорошую организацию форума. И выразил надежду, что количество участников с территорий Донецкой, Луганской Народных республик из года в год будет расти, и в свою очередь пообещал увеличить квоту для этих территорий.