На Южном Урале бывший сотрудник Минобороны России, осужденный за взятки, не смог выйти из колонии

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Копейского городского суда, отказавшего бывшему сотруднику Минобороны России в замене неотбытого срока в колонии принудительными работами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В октябре 2019 года Устинов был приговорен к 5,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 28,8 млн рублей за взятки на 27 млн рублей. Также ему было запрещено занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 6 лет.

У начальника военной приемки и его ближайших родственников в собственности было дорогостоящее недвижимое имущество. Это привлекло внимание силовиков. При проверке источника средств было установлено, что офицер через своего подчиненного ежемесячно получал от руководства коммерческой организации до 750 тыс. руб. за общее покровительство предприятию. При получении очередной суммы он был задержан.