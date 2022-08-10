Глава МАГАТЭ выступит на срочном заседании Совбеза ООН по Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси принял решение прервать отпуск и принять участие в созываемом Россией заседании СБ ООН по Запорожской АЭС, сообщил постпред РФ в при агентстве Михаил Ульянов.

Ранее Россия потребовала созвать 11 августа заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции. Также РФ запросила участие Гросси в качестве докладчика на этом заседании.

Российский МИД заявил, что Москва готова оказать максимально возможное содействие для прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.