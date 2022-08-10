80% жителей Запорожской области поддерживают воссоединение с Россией

Порядка 80% жителей Запорожской области поддерживают воссоединение с Россией. Об этом сообщает Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований, который провел телефонный опрос 1000 жителей региона с учетом пола, возраста и доли городского населения.

В июне в референдуме готовы были принять участие 69% опрошенных, сегодня - 77%. При этом вхождение Запорожской области в состав России поддержали 82% (в июне было 63%).

В составе Украины хотят остаться лишь 3% (было 11%). Погрешность опроса 2%.

В марте директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что отключение украинского телевидения в Энергодаре дало волшебный эффект в течение недели.