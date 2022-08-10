Пользователей лесных участков предложили штрафовать за препятствия при тушении пожаров

В Административном кодексе могут появиться поправки о штрафах для физлиц-пользователей и собственников лесных участков, которые мешают тушению лесных пожаров. С соответствующей инициативой выступили Минюст, Минприроды, МЧС и Минэкономразвития. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Примером создания подобных помех назвали непропуск пожарных машин на горящий лесной участок.

Лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) или безвозмездное пользование либо в аренду, будут нести административную ответственность за неисполнение обязанности по участию в мероприятиях по тушению лесного пожара.

Для физических лиц предлагается установить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 25 тысяч, для предпринимателей – от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц - от 150 до 250 тысяч.