Загитова может появиться на этапах российского Гран-при по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года, фигуристка Алина Загитова не исключает, что может выступить на турнирах российской серии Гран-при. В 2019-м году она объявила о приостановке спортивной карьеры, сейчас она учится и делает карьеру на телевидении, а также выступает в ледовых шоу.

В ближайшее время Загитова собирается работать над новыми программами, которые, как она надеется, ей поставит Даниил Глейхенгауз – хореограф тренерской группы Этери Тутберидзе.

"На протяжении ближайшего месяца я буду здесь, в Сочи. А дальше - если предложат выступить, скорее всего, соглашусь", - сказала Загитова, отвечая на вопрос, возможно ли ее появление с показательными выступлениями на турнирах российской серии Гран-при. "И новые программы будут. Попрошу Даниила Марковича (Глейхенгауза) их сделать. Парочка конкретных идей уже есть", - заявила девушка в интервью РИА Новости.

Показательные выступления не оцениваются в соревновательной программе, так что фактически о возвращении Загитовой в большой спорт говорить нельзя.

Стоит отметить, что в данный момент российские спортсмены отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от международных стартов из-за военной спецоперации РФ на Украине. Известно также, что максимальные квоты (по три спортсмена/пары в каждом виде) на чемпионат мира следующего года для России обнулены, можно будет представить только по одному участнику (паре) в каждом виде. В то же время на чемпионате Европы максимальные квоты России сохранены.

Российских этапов международного Гран-при в этом году нет. Но в прошлом году был организован российский турнир Гран-при с этапами в разных городах. Он является альтернативой Кубку России.

При таких условиях пробиться на международные старты Загитовой будет крайне сложно. Пока в ее арсенале нет элементов ультра-си, тогда как у лидеров российской сборной они есть.