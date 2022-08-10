10 Августа 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Ключи, квартира, Белый Яр (2022) | Фото: Администрация Сургутского района

В Белом Яру Сургутского района еще четверо сирот получили ключи от квартир

В посёлке городского типа Белый Яр (Сургутский район Югры) сиротам вручили ключи от квартир. Сегодня ключи вручили четверым ребятам, всего в этом году заселили уже 20 человек, а до конца года жильё получат в общей сложности 36 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили Накануне.RU в райадминистрации.

По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, начиная с 2016 г., все сироты, которым исполняется 18 лет, получают положенное им жильё.

"В этом году квартиры 36 детей. 35 квартир уже выкуплены. Огромное спасибо застройщику, что строит квартиры не только с отделкой, но и устанавливает там мебель", - сказал Андрей Трубецкой.

Андрей Трубецкой(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

Новосёл Сергей Кузнецов, получив ключи, сообщил, что в жилье всё очень красиво.

"Самому было бы купить мебель сложно, а так всё уже есть. Дом необычный, красивый, инфраструктура хорошая, вид из окна красивый. Очень рад, что дали квартиру", - сказал Кузнецов.

Жильё, сироты, Белый Яр(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

Жильё, сироты, белый Яр(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

Жильё, сироты, Белый Яр(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

Из бюджета Югры и Сургутского района на 36 квартир для сирот из муниципалитета выделено 87,4 млн руб. 18 квартир куплены в Белом Яру, 10 – в Лянторе, по две – в Барсово, Угуте и Фёдоровском.

Жильё, дом, сироты, белый Яр(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

Ключи, квартира, Белый Яр(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

Теги: Белый Яр, жильё, сироты, андрей трубецкой



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