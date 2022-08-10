Куйвашев будет последним в бюллетене на выборах свердловского губернатора

Стало известно, каким будет избирательный бюллетень на выборах губернатора Свердловской области, которые состоятся в сентябре. Постановление об этом сегодня приняла избирательная комиссия региона.

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области, фамилии зарегистрированных кандидатов будут расположены в алфавитном порядке: Александр Демин, Александр Ивачев, Александр Каптюг, Андрей Кузнецов, а последним в списке будет действующий губернатор Евгений Куйвашев. Бюллетени будут иметь формат А4 и зеленую сетку, которая выполняет защитную функцию.

Всего напечатают 2 млн 907 тысяч 200 бюллетеней – 88% от числа избирателей на Среднем Урале. Их будет два вида: обычный и для участков, где установят КОИБ. Как уточнили в областном избиркоме, текст в бюллетенях идентичен, предварительно он был согласован со всеми зарегистрированными кандидатами.

Напомним, Единый день голосования пройдет в Свердловской области 11 сентября. Ранее председатель избирательной комиссии региона Елена Клименко поделилась ожиданиями от предстоящих выборов.