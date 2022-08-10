Куйвашев будет последним в бюллетене на выборах свердловского губернатора

10 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев, пресс-конференция (2020) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев будет последним в бюллетене на выборах свердловского губернатора

Стало известно, каким будет избирательный бюллетень на выборах губернатора Свердловской области, которые состоятся в сентябре. Постановление об этом сегодня приняла избирательная комиссия региона.

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области, фамилии зарегистрированных кандидатов будут расположены в алфавитном порядке: Александр Демин, Александр Ивачев, Александр Каптюг, Андрей Кузнецов, а последним в списке будет действующий губернатор Евгений Куйвашев. Бюллетени будут иметь формат А4 и зеленую сетку, которая выполняет защитную функцию.

Всего напечатают 2 млн 907 тысяч 200 бюллетеней – 88% от числа избирателей на Среднем Урале. Их будет два вида: обычный и для участков, где установят КОИБ. Как уточнили в областном избиркоме, текст в бюллетенях идентичен, предварительно он был согласован со всеми зарегистрированными кандидатами.

Напомним, Единый день голосования пройдет в Свердловской области 11 сентября. Ранее председатель избирательной комиссии региона Елена Клименко поделилась ожиданиями от предстоящих выборов.

Теги: Куйвашев, бюллетень, губернатор, выборы, избирком



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.08.2022 07:48 Мск На выборах в Свердловской области зарегистрировано более 95% кандидатов
Ранее 05.08.2022 10:12 Мск "Все едины": глава свердловского избиркома о фаворите губернаторских выборов
Ранее 03.08.2022 13:12 Мск Куйвашев допущен до выборов свердловского губернатора
Ранее 28.07.2022 10:22 Мск Спикер ЗакСО объяснила, почему депутаты не стали задавать вопросов после отчета Куйвашева
Ранее 28.06.2022 09:00 Мск Свердловские депутаты не стали задавать вопросов Куйвашеву в выборный год
Ранее 20.06.2022 12:35 Мск Еще один кандидат в губернаторы Свердловской области подал документы в избирком
Ранее 20.06.2022 11:48 Мск Выборы губернатора Свердловской области пройдут в течение одного дня
Ранее 17.06.2022 10:50 Мск Свердловские "справедливороссы" назвали своего кандидата на губернаторских выборах
Ранее 16.06.2022 08:07 Мск Президиум ЦК КПРФ утвердил кандидата в губернаторы Свердловской области
Ранее 15.06.2022 10:20 Мск Куйвашев сдал документы для участия в выборах свердловского губернатора
Ранее 07.06.2022 08:14 Мск Свердловские депутаты назначили выборы губернатора на 11 сентября


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети