10 Августа 2022
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Политика За рубежом
(2004) |

В ЕС обсуждают вопрос о прекращении выдачи шенгена россиянам, - кабмин ФРГ

В ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз. Об этом заявили в ФРГ, передает РИА Новости.

"По этому поводу пока нет единой позиции, также и со стороны федерального правительства, как относиться к этому", - сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу шенгенских виз россиянам, заявив, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека".

Власти Финляндии уже анонсировали отказы в визах россиянам, которые используют эту страну исключительно для транзита, направляясь в государства средиземноморского побережья.

Теги: ес, санкции, шенгенская виза



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