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Политика В бывшем СССР Украина
Днепропетровск (2014) | Фото:

Киев обманывал с наступлением на Херсон - глава штаба обороны Днепропетровска

Глава Штаба совета обороны Днепропетровска и бывший глава военной администрации Днепропетровской области Геннадий Корбан сказал, что все заявления киевских властей о скором наступлении на Херсон оказались обманом. "О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем людям врать?" - возмутился он в интервью ВВС.
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Откровения Корбана появились после вчерашнего признания из офиса Владимира Зеленского о том, что анонс наступления на Херсон был хитрой психологической спецоперацией с целью дморализовать российскую армию.

Корбан сказал, что в офисе президента людям просто морочат голову. Киев заявляет, что у России истощаются резервы, и тут же - что Россия накапливает силы и средства для наступления. То есть людей сначала обнадеживают, "а потом оказывается, что россияне наступают вместо нашего контрнаступления". Рассказы же о военной победе не соответствуют действительности.

Он также уверен, что если Запорожье будет освобождено, то Днепропетровск режим не удержит. И призвал ответить за быструю сдачу Херсонской области.

На днях русофобски настроенный бывший замглавы Правительства РФ Альфред Кох, который давно живет в Европе и поддерживает Украину против России, возмутился отменой наступления на Херсон. Сначала у Зеленского обещали захватить Херсон, а теперь говорят, что наступать может российская армия. "Хватит врать", - призвал он.

Напомним, Корбана недавно лишили гражданства Украины и не пустили в страну. Он находится за границей. Его соратник мэр Днепропетровска Борис Филатов обвинил Зеленского в автократичности и заявил, что киевская власть разрушила управление обороной города.

Теги: Украина, Херсон, Геннадий Корбан



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