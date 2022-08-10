10 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
самолет, пассажиры (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске проводится проверка после жалоб жителей на обман с сертификатами на льготные перелеты

Уральская транспортная прокуратура проведет проверку по информации о продаже недействительных электронных сертификатов на полеты.

Несколько жителей Челябинска купили сертификаты на льготные перелеты, но воспользоваться ими не смогли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, организован мониторинг с целью обнаружения сайтов с подобной недостоверной информацией. Будут приняты меры к их блокировке. Кроме того, устанавливается перечень авиакомпаний, в чей адрес осуществлялось предоставление недействительных документов.

Теги: сертификат, перелет, рейс, проверка,



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