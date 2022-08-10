В Челябинске проводится проверка после жалоб жителей на обман с сертификатами на льготные перелеты

Уральская транспортная прокуратура проведет проверку по информации о продаже недействительных электронных сертификатов на полеты.

Несколько жителей Челябинска купили сертификаты на льготные перелеты, но воспользоваться ими не смогли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, организован мониторинг с целью обнаружения сайтов с подобной недостоверной информацией. Будут приняты меры к их блокировке. Кроме того, устанавливается перечень авиакомпаний, в чей адрес осуществлялось предоставление недействительных документов.