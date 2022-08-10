В Тюмени телефонные мошенники "прокололись", позвонив настоящему следователю

В Тюменской области возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Действуя по известной схеме телефонного обмана, злоумышленники случайно набрали служебный номер следователя отдела полиции, сообщает региональное УМВД со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Предполагаемая мошенница сообщила следователю, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и ей срочно нужны деньги. Затем передала трубку мужчине, который выдал себя за коллегу несостоявшейся жертвы и предложил собеседнику за вознаграждение помочь правонарушительнице избежать уголовной ответственности.

Понимая, что общается с аферистами, майор юстиции начал им подыгрывать. Он заявил, что готов отдать 300 тыс. руб. Одновременно связался с коллегами из уголовного розыска и сообщил адрес, по которому должна состояться передача денежных средств.

За деньгами пришла 26-летняя жительница Екатеринбурга, где её ждали оперативники. Девушку-курьера доставили в отдел полиции №1 Тюмени. Возбуждено уголовное дело.