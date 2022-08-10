Ученые и правозащитники попросили Путина посодействовать введению моратория на смертную казнь в ДНР

Российские ученые и правозащитники обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением "распространить мораторий на смертную казнь на ДНР". Открытое письмо президенту опубликовано на сайте петиций Change.org.

"Господин Президент! Владимир Владимирович! Нас очень тревожат сообщения о возможном скором исполнении смертных приговоров, вынесенных в Донецкой Народной Республике. <...> Мы просим Вас о милосердии. <...> Мы просим Вас предложить главе Донецкой Народной Республики распространить мораторий на применение смертной казни на Донецкую Народную Республику", - цитирует РБК письмо.

Авторы петиции ссылаются на исторические примеры, когда российские власть имущие "чуждались смертной казни", считая ее варварством.

Под обращением подписались члены Совета по правам человека при президенте России, академики и профессора РАН, деятели культуры, например, режиссер Александр Сокуров. Последний так прокомментировал свое решение: "Я действительно подписывал это письмо. И действительно считаю, что смертная казнь на территории, где живут славянские народы, в том пространстве, где работает христианство, вообще недопустима".

А вот журналист и член СПЧ Николай Сванидзе заявил, что разделяет цели письма, но ему не нравится форма петиции ("такая челобитная государю"), поэтому он не стал ставить свою подпись.

В ДНР нет моратория на смертную казнь. В начале июня к смертной казни там приговорили троих иностранцев: граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Их обвинили в том, что они участвовали в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Иностранцы частично признали свою вину.