Ливни и град. В Свердловской области снова продлили штормовое предупреждение

На территории Свердловской области в очередной раз продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, 11 августами в регионе местами ожидаются очень сильные дожди и ливни, крупный град, грозы и ветер с порывами до 25 м/с.

Спасатели просят свердловчан быть осторожными, а в случае происшествий обращаться за помощью по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Накануне коммунальные службы Свердловской области были переведены на усиленный режим работы из-за надвигающейся непогоды.