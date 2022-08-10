Екатеринбургский депутат Холодарев арестован на 14 суток

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев ближайшие две недели проведет под арестом.

Напомним, сегодня адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что полицейские якобы задержали Холодарева до заседания в Октябрьском районном суде уральской столицы. Парламентарию вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ – "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций". По некоторым данным, причиной стал его старый пост в соцсети с фильмом "Он вам не Димон".

Сегодня суд вынес решение: Алексей Холодарев признан виновным. Он арестован на 14 суток.

Напомним, ранее Холодарев был несколько раз оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил РФ из-за постов в социальных сетях. Недавно депутату Екатеринбургской думы сильно досталось от известного журналиста Владимира Соловьева, который требовал арестовать народного избранника.