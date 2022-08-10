"В недружественных странах давно так делают". По Нижнему Тагилу запустят экскурсии в ретро-трамваях

В ближайшее время в Нижний Тагил прибудут два ретро-трамвая, которые в дальнейшем планируется использовать для экскурсий по городу. Об этом рассказал мэр Владислав Пинаев в ходе пресс-конференции.

"Мы будем сдавать трамвай в аренду и устраивать экскурсии по городу. Можно будет проводить в вагоне какие-то мероприятия, в недружественных нам странах это практикуется давно. Например, выпускные можно будет проводить там. То есть передвигаться по городу, получая удовольствие, и еще узнавать историю города", - объяснил задумку градоначальник.

Он также добавил, что первая экскурсия может состояться уже в день празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила. Всего в город отправят два трамвая, после чего сразу начнется обкатка. Поставкой займется екатеринбургский завод "Уралтрансмаш".

Напомним, что День города в Нижнем Тагиле будут отмечать с 12 по 14 августа.