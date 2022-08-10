10 Августа 2022
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Политика За рубежом
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Страны G7 призвали Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС

Главы МИД стран G7 призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС под контроль Киева.

"То, что угрожает региону, - это продолжающееся занятие Россией [Запорожской] АЭС", - говорится в заявлении министров.

Страны "Большой семерки" также выразили "глубокую обеспокоенность" в связи с возможными угрозами безопасности на ядерных объектах Украины, которые контролируются российскими войсками, сообщает ТАСС.

Ранее Россия потребовала созвать 11 августа заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции.

Российский МИД заявил, что Москва готова оказать максимально возможное содействие для прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Теги: G7, Украина, Запорожская АЭС



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