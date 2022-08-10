Страны G7 призвали Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС

Главы МИД стран G7 призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС под контроль Киева.

"То, что угрожает региону, - это продолжающееся занятие Россией [Запорожской] АЭС", - говорится в заявлении министров.

Страны "Большой семерки" также выразили "глубокую обеспокоенность" в связи с возможными угрозами безопасности на ядерных объектах Украины, которые контролируются российскими войсками, сообщает ТАСС.

Ранее Россия потребовала созвать 11 августа заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции.

Российский МИД заявил, что Москва готова оказать максимально возможное содействие для прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.