В Петербурге нашли тело порноактрисы с шестью ножевыми ранениями

В Санкт-Петербурге нашли убитой 26-летнюю порноактрису и блогершу Анастасию Гришман (настоящая фамилия Хамловская). Девушку с шестью ножевыми ранениями обнаружили в ее квартире на Южном шоссе.

В правоохранительные органы обратилась подруга порноактрисы, которая беспокоилась, поскольку Гришман долго не выходила на связь.

По данным Telegram-каналов, одним из главных подозреваемых стал 24-летний бойфренд девушки, сейчас его объявили в розыск. Ранее он был судим за хищение и уклонение от службы в армии.