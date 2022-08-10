10 Августа 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
нож кровь (2016) | Фото: В.Н. Горелых

В Петербурге нашли тело порноактрисы с шестью ножевыми ранениями

В Санкт-Петербурге нашли убитой 26-летнюю порноактрису и блогершу Анастасию Гришман (настоящая фамилия Хамловская). Девушку с шестью ножевыми ранениями обнаружили в ее квартире на Южном шоссе.

В правоохранительные органы обратилась подруга порноактрисы, которая беспокоилась, поскольку Гришман долго не выходила на связь.

По данным Telegram-каналов, одним из главных подозреваемых стал 24-летний бойфренд девушки, сейчас его объявили в розыск. Ранее он был судим за хищение и уклонение от службы в армии.

Теги: анастасия гришман, порноактриса, убийство, бойфренд



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