10 Августа 2022
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Политика Новосибирская область
Строительство (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Беспрецедентно большое количество объектов строиться в Новосибирской области

О комплексном подходе при застройке территорий, выполнении показателей по вводу жилья, строительстве крупных инфраструктурных проектов и реализации национальных проектов рассказал 10 августа на пресс-конференции в преддверии Дня строителя ИО министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Как подчеркнул ИО министра, огромный пласт работы в строительной отрасли связан с реализацией национальных проектов. Для создания комфортной среды проживания для жителей региона Правительство Новосибирской области принимает участие в реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области по плану в 2022 году в регионе предстоит ввести в эксплуатацию беспрецедентно большое количество объектов – 71 объект, из них 63 – в рамках нацпроектов.

«Этого удалось добиться благодаря системным мерам господдержки строительной отрасли со стороны областных властей и лично губернатора Андрея Травникова – такие объемы строительства, особенно масштабных объектов, в Новосибирской области наблюдаются впервые в современной истории», – обратил внимание Алексей Колмаков.

За первые семь месяцев 2022 года на территории Новосибирской области введено в эксплуатацию 1,179 млн кв. м жилья, что на 39,4% выше уровня 2021 года. В регионе активно ведется строительство социально значимых объектов, в том числе реализуются несколько знаковых, крупных инфраструктурных проектов. В частности, строительство Многофункциональной Ледовой арены, рассчитанной на 10 тысяч зрителей, нового кампуса НГУ мирового уровня, который будет состоять из 6 объектов общей площадью более 70 тысяч кв.м., федерального детского реабилитационного центра, в котором смогут одновременно проходить реабилитацию 300 ребятишек, уникального комплекса зданий СКИФ.

Строительство Академгородока 2.0 в Новосибирске(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Одним из перспективных направлений в строительной отрасли в Новосибирской области были названы инвестиционные проекты – одним из них стал поселок Клюквенный в Калининском районе областного центра. Еще одной подобной площадкой для реализации инвестпроекта станет территория поселка Тулинский Новосибирского района.

Теги: ввод в эксплуатацию, строительство жилья, андрей травников, инфраструктурные объекты



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