"Переписывались три недели": силовики раскрыли детали дела о продаже ребенка в Екатеринбурге

Правоохранители раскрыли подробности дела о торговле ребенком в Екатеринбурге. Его матери, которая пошла на это якобы, чтобы расплатиться с долгами и не злить своего нового мужа, уже предъявлено обвинение.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в конце июля этого года женщина в одной из социальных сетей разместила объявление, что передаст своего 7-летнего сына в другую семью. В процессе общения с одной из потенциальных "покупательниц" она уточнила, что продаст его за 300 тысяч рублей. Во время сделки по продаже ребенка мать задержали.

Как отметили в СК, задержанная отпираться не стала и под тяжестью неопровержимых улик во всем созналась. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 127.1 УК РФ (Торговля в отношении несовершеннолетнего). По делу ведется сбор и закрепление доказательств. Проведен осмотр изъятых предметов, выемки документов, допрошен ряд свидетелей.

Свои показания женщина детализировала во время проверки их на месте. Сейчас решается вопрос о заключении ее под стражу.

Как сообщил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, как только полицейские получили сигнал, что уроженка одной из бывших союзных республик намерена продать своего ребенка, началась подготовка к проведению оперативного эксперимента.

"В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области, 9 августа 2022 года в одном из екатеринбургских торговых центров подозреваемой была передана часть ранее оговоренной денежной суммы. Женщину задержали с поличным непосредственно после получения указанных денег. Со слов задержанной, она пошла на преступление в связи со своим тяжелым материальным положением, хотя верится в эту версию с трудом, так как ее супруг сообщил оперуполномоченным о среднем ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей. Семья проживала в двухкомнатной квартире и строила свой дом. Поэтому возможны и другие мотивы случившегося", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, в семье, кроме этого мальчика, есть еще двое детей: младшая дочь и старший сын. А в роли покупателя ребенка выступила жительница Москвы, которая представила предоплату.

"Чтобы эта продажа подростка состоялась, покупателю и продавцу пришлось переписываться порядка трех недель в социальных сетях. Ранее задержанная к уголовной ответственности не привлекалась, но с правоохранительной системой России познакомиться успела: в отношении нее возбуждалось административное делопроизводство за незаконную торговлю этиловым спиртом. Глава семьи якобы не знал о криминальной "сделке" своей супруги. В настоящее время мальчик помещен в больницу для оказания медицинской помощи, после чего будет решаться вопрос о его дальнейшем месте пребывания. Собранные по данному факту материалы сыщики уголовного розыска полиции передали нашим коллегам из Следственного комитета", - добавил Валерий Горелых.

Как отметили в СК, теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.